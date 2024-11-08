Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Auf den Strich für Baby Lina

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 718vom 08.11.2024
Auf den Strich für Baby Lina

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 718: Auf den Strich für Baby Lina

22 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12

Ein Baby wird aus einem geparkten Wagen entführt. Die Mutter ist völlig aufgelöst. Angeblich hat sie das Kind nur zwei Minuten allein im Auto gelassen. Der gewalttätige Ex-Freund der Mutter gerät unter Verdacht. Er darf seine acht Monate alte Tochter laut Gerichtsbeschluss nicht mehr sehen. Die Kommissare suchen fieberhaft nach dem flüchtigen Vater ...

