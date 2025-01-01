Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 73
Folge 73: Kriminelle Kids

21 Min.Ab 12

In die WG von Gerrit Grass wird eingebrochen, der Kommissar ertappt die Täter auf frischer Tat. Es gelingt ihm, einen der Einbrecher zu fassen, doch er muss ihn wieder laufen lassen. Der Täter ist erst 13 und noch nicht strafmündig! Besonders frustrierend: Er war an einer ganzen Einbruchsserie beteiligt, ebenso wie seine Komplizen.

