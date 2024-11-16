K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 756: Azubi in der Sexfalle
22 Min.Folge vom 16.11.2024Ab 12
Ein KFZ-Meister wird vor seiner Werkstatt erdrosselt. Auf dem Computer des Toten finden die Kommissare heimlich gedrehte Videos. Der verheiratete Mann hat seine Auszubildende nackt in der Umkleide gefilmt und die Filme später ins Internet gestellt. Doch nicht nur das: Der Chef hat die junge Frau immer wieder belästigt. Aus Angst ihre Stelle zu verlieren, hat diese geschwiegen.
