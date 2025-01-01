K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 76: Diagnose: Mord
21 Min.Ab 12
Die Chefin einer Privatklinik wird brutal ermordet. Das dunkle Geheimnis der Toten: Sie hatte eine Affäre mit dem Kollegen ihres Mannes - und sie war schwanger von ihm! Ihr Ehemann hat ein Alibi: Er war zur Tatzeit auf einem Ärztekongress. Die Ermittlungen ergeben, dass die Tote ihren Mann verlassen wollte, um mit ihrem Geliebten neu anzufangen.
