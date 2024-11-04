Sexterror in der NachbarschaftJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 77: Sexterror in der Nachbarschaft
22 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12
Ein Exhibitionist versetzt ein ganzes Stadtviertel in Aufruhr. Der Unbekannte hat sich bereits vor mehreren Frauen aus der Nachbarschaft entblößt. Er tritt stets maskiert auf. Als die Hysterie wächst, beschuldigen sich die Bewohner gegenseitig. Der Triebtäter schlägt erneut zu, er geht sogar einen Schritt weiter: Im letzten Moment kann eine Passantin die Vergewaltigung einer Studentin verhindern.
