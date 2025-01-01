K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 79: Der letzte Einsatz
21 Min.Ab 12
Ein Polizist wird während einer Drogenrazzia erschossen. Seine Partnerin hat den Todesschützen gesehen, konnte ihn aber nicht stellen. Die Kommissare vermuten, dass ein Mitglied des Drogenrings hinter dem Mord an ihrem Kollegen steckt. Doch die Ermittlungen drehen sich im Kreis: keine Fingerabdrücke, keine Täterspuren, keine weiteren Zeugen.
