K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 81: Die männermordende Blondine
22 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12
Die Kommissare ermitteln in einer Mordserie: Zwei Männer wurden nach exakt demselben Muster umgebracht. Außerdem waren beide Opfer per Kontaktanzeige auf der Suche nach einer Frau und hatten kurz vor ihrem Tod Besuch von einer Blondine. Um der Serienkillerin auf die Schliche zu kommen, beschließt Michael Naseband eine Kontaktanzeige im gleichen Stil wie die der Opfer aufzugeben.
