K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 83: Sextherapie für Naseband
22 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12
Ein Polizist wird in seiner Badewanne ermordet aufgefunden. Die Hausdurchsuchung bringt ein dunkles Geheimnis ans Licht: Der Kollege war drogen- und sexsüchtig! Er benutzte seine Dienstmarke, um Frauen zum Sex zu zwingen. Die Spur führt zu einer Therapiegruppe für Sexsüchtige, die der der Mann kurz vor seinem Tod besuchte. Michael Naseband schleust sich undercover in die Gruppe ein ...
