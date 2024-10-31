Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das Drogeninternat

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 93vom 31.10.2024
Das Drogeninternat

Das DrogeninternatJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 93: Das Drogeninternat

21 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12

Die Kommissare Naseband und Grass ermitteln in einem Internat: Die Direktorin hat im Garten der Schule eine versteckte Hanfplantage entdeckt. Der für den Garten zuständige Hausmeister - ein ehemaliger Häftling - will von den angebauten Drogen nichts wissen. Dennoch entlässt ihn die Direktorin fristlos. Am nächsten Tag wird sie Opfer eines Autounfalls, ihr Wagen wurde sabotiert!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen