Naseband in Ketten

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 95vom 04.11.2024
Folge 95: Naseband in Ketten

22 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12

Michael Naseband erwacht angekettet in einem Abrisshaus. Langsam kehrt die Erinnerung zurück - er wurde hinterrücks niedergeschlagen und entführt! Aber er ist nicht allein, ein ehemaliger Kollege teilt sein Schicksal. Die Verbindung zwischen den beiden ist klar: Bei ihrem letzten gemeinsamen Einsatz überwältigten sie einen Psychopathen, der Rache schwor. Ist nun der Zeitpunkt gekommen?

SAT.1 GOLD
