K 11 - Kommissare im Einsatz

Der letzte Strip

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 98vom 07.11.2024
Folge 98: Der letzte Strip

22 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12

Eine Stripperin verschwindet nach ihrem Auftritt spurlos. Ihr Ehemann gerät unter Verdacht, denn ihre Kolleginnen bezeugen, dass er ein eifersüchtiger Frauenschläger ist. Kurz darauf erhalten die Kommissare ein anonymes Pornovideo, in dem die Vermisste zu privaten Stripvorführungen gezwungen wird. Geriet sie in die Hände eines sexbesessenen Kunden oder wollte der eifersüchtigen Ehemann Rache?

