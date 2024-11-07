K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 98: Der letzte Strip
22 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12
Eine Stripperin verschwindet nach ihrem Auftritt spurlos. Ihr Ehemann gerät unter Verdacht, denn ihre Kolleginnen bezeugen, dass er ein eifersüchtiger Frauenschläger ist. Kurz darauf erhalten die Kommissare ein anonymes Pornovideo, in dem die Vermisste zu privaten Stripvorführungen gezwungen wird. Geriet sie in die Hände eines sexbesessenen Kunden oder wollte der eifersüchtigen Ehemann Rache?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick