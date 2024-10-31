K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 98: Verliebt und verraten
21 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12
Der Bruder des Staatsanwalts stellt bei einem Abendessen seine neue Freundin vor. Am nächsten Morgen verschwinden die junge Frau und der Staatsanwalt spurlos. Ihr krimineller Exfreund hat die beiden entführt. Der eifersüchtige Mann weiß nicht, dass er den Falschen gekidnappt hat. Der Staatsanwalt spielt das gefährliche Spiel mit, um seinen Bruder zu schützen ...
