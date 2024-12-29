Ein ganz persönlicher FallJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 106: Ein ganz persönlicher Fall
22 Min.Folge vom 29.12.2024Ab 12
Kommissar Ritter begleitet seine Freundin zum Geburtstag ihrer Schwester. Auf der Feier stirbt der Mann des Geburtstagskindes. Er wurde mit einer Überdosis eines Herzmedikamentes vergiftet. Zunächst kommen alle Gäste der Feier als potenzielle Täter in Frage. Doch immer mehr Indizien sprechen gegen die Ehefrau des Toten.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick