SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 109vom 30.12.2024
Folge 109: Traue niemandem

23 Min.Folge vom 30.12.2024Ab 12

Auf einem Fabrikgelände wird die Leiche eines Mannes gefunden. Der Tote ist kein Unbekannter: Zusammen mit einem Komplizen hat er vor 15 Jahren einen Geldtransporter überfallen und mehrere Millionen erbeutet. Kam es zwischen den beiden Tätern zum Streit um das Geld? Dann wird auch der Komplize ermordet aufgefunden.

