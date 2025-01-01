K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 116: Das Kind der Sünde
22 Min.Ab 12
Ein Mädchen wird in einem blutigen Nachthemd auf einer Straße aufgegriffen - es steht unter Schock und kann keine Aussage machen. Die Notärzte diagnostizieren einen frischen Kaiserschnitt. Die 17-Jährige hat gerade erst entbunden, doch von dem Baby fehlt jede Spur. Ihre streng katholischen Eltern wollen von der Schwangerschaft nichts gewusst haben ...
