K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 118: Verhängnisvolle Sexgier
23 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 12
Eine Kellnerin behauptet, von einem Stammgast vergewaltigt worden zu sein. Am nächsten Tag ist er tot, verblutet an Stichwunden im Genitalbereich. Hat die junge Frau Selbstjustiz geübt? Seither fehlt von ihr jede Spur. Dann das nächste Opfer: Ein Freund des ersten Toten. Auch er starb durch Messerstiche im Genitalbereich. Die Kommissare erfahren, dass die junge Frau tatsächlich vergewaltigt wurde: Von drei Männern! Kennt sie auch den dritten Peiniger?
