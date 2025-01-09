K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 131: Vertrauter Feind
23 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 12
Eine Schülerin wird auf dem Nachhauseweg entführt. Unter Verdacht gerät ein kürzlich aus der Haft entlassener Sexualstraftäter. Als ihn die Kommissare befragen wollen, flüchtet er über den Balkon, stürzt ab und stirbt. In seiner Wohnung finden sich zahlreiche Fotos von jungen Mädchen, aber keine Hinweise auf die Entführte. Dann geht bei deren Eltern eine Lösegeldforderung ein - es gibt also einen anderen Täter!
