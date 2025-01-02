Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Verlobt mit einem Killer

SAT.1 GOLD
Staffel 6
Folge 149
Verlobt mit einem Killer

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 149: Verlobt mit einem Killer

23 Min.
Ab 12

Eine Freundin der Kommissarin ist besorgt, weil ihr Verlobter seit Tagen spurlos verschwunden ist. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung finden die Kommissare eine Waffe mit Schalldämpfer und das markierte Foto eines fremden Mannes. Anscheinend ist der Mann ein Auftragskiller! Doch als die Ermittler das potenzielle Mordopfer warnen wollen, erleben sie eine Überraschung ...

