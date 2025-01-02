K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 149: Verlobt mit einem Killer
23 Min.Ab 12
Eine Freundin der Kommissarin ist besorgt, weil ihr Verlobter seit Tagen spurlos verschwunden ist. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung finden die Kommissare eine Waffe mit Schalldämpfer und das markierte Foto eines fremden Mannes. Anscheinend ist der Mann ein Auftragskiller! Doch als die Ermittler das potenzielle Mordopfer warnen wollen, erleben sie eine Überraschung ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick