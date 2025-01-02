Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gegen die Zeit (2)

Staffel 6Folge 151vom 02.01.2025
Gegen die Zeit (2)

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 151: Gegen die Zeit (2)

21 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12

Die Kommissare sind einer tickenden Paketbombe auf der Spur. Offenbar wurde der Sprengsatz bei einem Kindergeburtstag abgegeben. Die Kommissare stürmen den Schauplatz, um in letzter Sekunde eine Katastrophe zu verhindern. Aber sie sind dem falschen Kurier gefolgt. Das Paket mit der Bombe ist bereits beim Opfer angekommen ...

