K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 154: Schlinge des Todes
23 Min.Ab 12
Eine Frau erhängt sich in ihrem Schlafzimmer - laut Aussage des Ehemanns war sie depressiv und schon länger selbstmordgefährdet. Die Obduktion ergibt jedoch: Sie war bewusstlos, als sie starb - jemand muss sie aufgehängt haben! Der Ehemann gerät unter Verdacht, er erbt das gesamte Vermögen seiner Frau, aber er hat für die Tatzeit ein Alibi.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick