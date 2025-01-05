Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zwischen Liebe und Tod

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 162vom 05.01.2025
Zwischen Liebe und Tod

Folge 162: Zwischen Liebe und Tod

22 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 12

Eine Rentnerin wird bei ihrem Abendspaziergang erschossen - der Täter hat sie regelrecht durch den Wald gejagt. An der Leiche werden DNA-Spuren eines vorbestraften Obdachlosen gefunden. Als ihn die Kommissare festnehmen, hat er den Geldbeutel des Opfers sogar noch bei sich. Er beteuert aber, dass die Frau bereits tot war, als er sie ausgeraubt hat. Dann der Schock: Eine Joggerin wurde offensichtlich Zeugin der Tat ...

