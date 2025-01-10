Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zur falschen Zeit am falschen Ort (2)

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 171vom 10.01.2025
Zur falschen Zeit am falschen Ort (2)

Zur falschen Zeit am falschen Ort (2)Jetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 171: Zur falschen Zeit am falschen Ort (2)

22 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12

Die Täter wollen das Mädchen um jeden Preis töten, es scheint etwas Wichtiges zu wissen. Die Kommissare bringen sie in Sicherheit. Um das Versteck zu erfahren, entführen die Täter Alexandra Rietz und Gerrit Grass. Dabei gerät die Mutter des Kommissars zwischen die Fronten und wird angeschossen. Die Entführer verschleppen die Beamten und foltern sie ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen