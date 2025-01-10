Zur falschen Zeit am falschen Ort (2)Jetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 171: Zur falschen Zeit am falschen Ort (2)
22 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12
Die Täter wollen das Mädchen um jeden Preis töten, es scheint etwas Wichtiges zu wissen. Die Kommissare bringen sie in Sicherheit. Um das Versteck zu erfahren, entführen die Täter Alexandra Rietz und Gerrit Grass. Dabei gerät die Mutter des Kommissars zwischen die Fronten und wird angeschossen. Die Entführer verschleppen die Beamten und foltern sie ...
