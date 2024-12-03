K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 25: Villa des Todes
21 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12
Ein Immobilienmakler alarmiert die Kommissare, offensichtlich fand in einem seiner Verkaufsobjekte ein grausames Verbrechen statt. In der leerstehenden Villa deutet alles auf ein tödliches Liebesspiel hin: benutzte Sektgläser in der Küche, frische Spermaspuren im Bett und blutige Abdrücke am Telefon. Die Spurensicherung stellt fest, dass der Teppich mit etlichen Litern Blut getränkt ist.
