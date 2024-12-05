Zum Inhalt springenBarrierefrei
Brüder auf der Flucht

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 27vom 05.12.2024
Folge 27: Brüder auf der Flucht

22 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12

Ein junger Mann wird bei einem Autounfall schwer verletzt. Merkwürdig ist: Er trägt eine schwarze Wollmaske über dem Gesicht. Hat er ein Verbrechen begangen und war er deshalb auf der Flucht? Kurz vor dem Unfall war der Schwerverletzte mit seinem Bruder zusammen. Die Kommissare wollen ihn befragen - doch er ist seit der Unfallnacht spurlos verschwunden.

