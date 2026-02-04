Sextod im ZahnarztstuhlJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 30: Sextod im Zahnarztstuhl
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine Zahnarzthelferin liegt in aufreizenden Dessous tot auf einem Zahnarztstuhl - offenbar war sie in der Praxis ihres Arbeitsgebers zum Sex verabredet. Die Kommissare ermitteln, dass die Tote ein Doppelleben führte: Sie hat sich regelmäßig mit einem Callboy getroffen, um ihre bizarren Phantasien auszuleben ...
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