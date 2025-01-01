Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gefährliches Wiedersehen (2)

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 31
Gefährliches Wiedersehen (2)

Folge 31: Gefährliches Wiedersehen (2)

21 Min.Ab 12

Kommissar Ritter ermittelt undercover in der JVA, um einen Dealerring auffliegen zu lassen. Doch bevor er den Drogenboss überführen kann, wird er enttarnt und bei einem Ausbruch als Geisel genommen. Hilflos wird der Kommissar Zeuge brutaler Verbrechen. Seine Kollegen sind zwar ihm und den Ausbrechern auf der Spur, doch kommen sie stets einige Sekunden zu spät.

SAT.1 GOLD
