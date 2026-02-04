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K 11 - Kommissare im Einsatz

Nasebands Todeserinnerungen

SAT.1Staffel 6Folge 34vom 04.02.2026
Nasebands Todeserinnerungen

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 34: Nasebands Todeserinnerungen

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Eine Frau erstattet Anzeige gegen ihren Freund, weil er sie misshandelt hat. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass sie eine Prostituierte ist und der vermeintliche Freund ihr Freier. Kurze Zeit später wird er erschossen aufgefunden.

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