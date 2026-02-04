Nasebands TodeserinnerungenJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 34: Nasebands Todeserinnerungen
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine Frau erstattet Anzeige gegen ihren Freund, weil er sie misshandelt hat. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass sie eine Prostituierte ist und der vermeintliche Freund ihr Freier. Kurze Zeit später wird er erschossen aufgefunden.
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