K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 37: Gefährliche Liebesdienste
23 Min.Ab 12
Eine reiche Witwe stürzt von der Dachterrasse ihrer Wohnung in den Tod. Ihre Nachbarin erzählt von einem heftigen Streit zwischen der Toten und deren Neffen. Doch der hat ein Alibi für die Tatzeit. Die beste Freundin der Ermordeten hingegen verdächtigt einen Callboy. Die Tote soll den gutaussehenden jungen Mann schon lange für Liebesdienste bezahlt haben. Doch was hätte er für ein Motiv?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick