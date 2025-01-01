Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Date mit dem Tod

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 44
Date mit dem Tod

Date mit dem TodJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 44: Date mit dem Tod

23 Min.Ab 12

Ein junger Mann liegt leblos in einem verlassenen Hinterhof - Spuren am Tatort deuten auf einen Kampf hin. Kurz vor seinem Tod hatte er noch eine Verabredung mit einer sogenannten Date-Doktorin. Sie sollte ihm beibringen, wie man richtig flirtet. Offenbar mit Erfolg: An seinen Lippen wird weibliche DNA sichergestellt. Welche Frau gab ihm den letzten Kuss?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen