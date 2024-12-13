Zwei Morde an einem TodestagJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 50: Zwei Morde an einem Todestag
21 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12
Ein Mann ruft wutentbrannt im K 11 an und droht, seine Frau umzubringen. Plötzlich fällt ein Schuss, die Leitung bricht ab. Am Tatort erwartet die Kommissare ein Bild des Grauens: Die Ehefrau wurde mit einem gezielten Kopfschuss hingerichtet, von ihrem Mann fehlt jede Spur. Kurz darauf wird sein Handy in einem Waldstück geortet ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick