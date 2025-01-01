Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Tod und das Mädchen

SAT.1 GOLD Staffel 6 Folge 68
Der Tod und das Mädchen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 68: Der Tod und das Mädchen

22 Min.Ab 12

Ein Junge wird auf offener Straße erschossen. Der Täter entkommt. Die Schwester des Jungen hat alles mit angesehen, doch sie steht unter Schock und spricht kein Wort. Die Geschwister hatten zuvor einen Juwelier überfallen und einen wertvollen Edelstein gestohlen. Wer ist der geheimnisvolle Mörder des Jungen? Und steht sein Tod in Zusammenhang mit dem Raubüberfall?

