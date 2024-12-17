Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tollwut

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 70vom 17.12.2024
Folge 70: Tollwut

22 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 12

Ein ehemaliger Mitschüler von Alexandra Rietz bittet sie um Hilfe: Auf einem Bauernhof in seinem Dorf wurden 24 Hühner brutal abgeschlachtet. Die Bewohner des Hofes berichten von weiteren mysteriösen Dingen, die dort geschehen. Unter Verdacht gerät zunächst der verfeindete Nachbar. Doch dann erfahren die Kommissare von einem düsteren Fluch, der die Familie seit Generationen heimsucht ...

