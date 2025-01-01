K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 99: Wo ist Lukas?
22 Min.Ab 12
Ein Förster entdeckt im Wald zwei brennende Leichen. Es handelt sich um die Eltern eines achtjährigen Jungen - von dem Kind fehlt jede Spur. Die Kommissare fahren zum Haus der Opfer und machen eine schreckliche Entdeckung: Die Tür ist aufgebrochen, und der Hund liegt vergiftet im Garten. Auch der Bruder des Toten ist nicht aufzufinden. Hat jemand die gesamte Familie ausgelöscht?
