Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Im Visier des Profikillers

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 104vom 10.02.2025
Im Visier des Profikillers

Im Visier des ProfikillersJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 104: Im Visier des Profikillers

22 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12

Jagd auf einen Auftragskiller genannt "Amor". Ein argentinischer Geschäftsmann gerät in die Schusslinie des Mörders. Mit seiner Hilfe kann ein Phantombild erstellt werden. Kommissarin Rietz wird zum persönlichen Schutz des Zeugen abgestellt. Die beiden geraten in einen tödlichen Hinterhalt. Bevor die Kommissarin die Situation entschärfen kann, zeigt ihr Schützling sein wahres Gesicht ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen