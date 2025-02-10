Im Visier des ProfikillersJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 104: Im Visier des Profikillers
22 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12
Jagd auf einen Auftragskiller genannt "Amor". Ein argentinischer Geschäftsmann gerät in die Schusslinie des Mörders. Mit seiner Hilfe kann ein Phantombild erstellt werden. Kommissarin Rietz wird zum persönlichen Schutz des Zeugen abgestellt. Die beiden geraten in einen tödlichen Hinterhalt. Bevor die Kommissarin die Situation entschärfen kann, zeigt ihr Schützling sein wahres Gesicht ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick