K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 106: E-Mail von einem Toten
22 Min.Ab 12
Ein Detektiv wird ermordet. Sein letzter Auftraggeber war ein Chirurg, der an der Treue seiner Frau zweifelte. Laut Aussage des Arztes hatte der Detektiv den Auftrag bereits abgeschlossen. Er konnte der Ehefrau keine Affäre nachweisen. Doch in der Detektei finden die Kommissare Fotos der beschatteten Frau. Sie zeigen sie mit einem fremden Mann. Die Ehefrau gesteht, dass der Detektiv sie mit den Bildern erpresst hat. Wurde ihm seine Habgier zum Verhängnis?
