K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 111: Ein Stück vom Kuchen
23 Min.Ab 12
Vor einer Bäckerei wird eine junge Mutter angeschossen. Sie und ihr Baby kommen mit dem Schrecken davon. Ihr Mann hatte während ihrer Schwangerschaft eine kurze Affäre mit einer älteren Frau. Die Ex-Geliebte ist schon einmal wegen einer blutigen Eifersuchtstat aktenkundig geworden, doch der Frau ist nichts nachzuweisen. Schon bald geraten die Besitzer der Bäckerei selbst ins Visier der Kommissare ...
