K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 116: Ein See voller Leichen
23 Min.Ab 12
Grausamer Leichenfund in einem See. Zwei Männer und eine Frau wurden mit Gewichten beschwert lebendig ertränkt. Verletzungen weisen darauf hin, dass sie vor ihrem Tod grausam misshandelt wurden. Die Opfer haben lange Zeit im Ausland verbracht und sind erst kürzlich nach Deutschland zurückgekehrt - unter falscher Identität! Einer der Toten ist aktenkundig. Er war vor einigen Jahren an einem Überfall auf ein Casino beteiligt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick