SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 123vom 16.02.2025
23 Min.Folge vom 16.02.2025Ab 12

Tatort: Toilette. Auf der Toilette eines Gasthauses wird ein Toter gefunden. Angeblich ist er an Herzversagen gestorben, doch Hinweise sprechen für einen groß angelegten Drogendeal auf der Toilette. Ist dabei etwas schief gegangen? Die Gäste und der Wirt der Kneipe stellen sich zunächst ratlos. Erst als ein weiterer Gast tot aufgefunden wird, findet ein schrulliger Stammgast der Kneipe seine Sprache wieder und führt die Kommissare auf die richtige Spur ...

