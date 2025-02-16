Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schmutzige Wäsche

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 125vom 16.02.2025
Schmutzige Wäsche

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 125: Schmutzige Wäsche

23 Min.Folge vom 16.02.2025Ab 12

Der Chauffeur eines Politikers wird erschlagen aufgefunden - im Rotlichtviertel. Der Tote hat für seinen Chef junge Straßenmädchen ausgesucht, um das Bedürfnis des Politikers nach bizarren Sexspielchen zu befriedigen. Musste der Chauffeur sterben, weil er pikante Details über seinen Chef veröffentlichen wollte oder hat sich eines der Mädchen an dem Fahrer gerächt?

