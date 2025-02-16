K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 125: Schmutzige Wäsche
23 Min.Folge vom 16.02.2025Ab 12
Der Chauffeur eines Politikers wird erschlagen aufgefunden - im Rotlichtviertel. Der Tote hat für seinen Chef junge Straßenmädchen ausgesucht, um das Bedürfnis des Politikers nach bizarren Sexspielchen zu befriedigen. Musste der Chauffeur sterben, weil er pikante Details über seinen Chef veröffentlichen wollte oder hat sich eines der Mädchen an dem Fahrer gerächt?
