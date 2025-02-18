K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 131: Wo ist Tobi?
23 Min.Ab 12
Kind entführt! Eine Babysitterin hat ihre Aufsichtspflicht verletzt, indem sie - statt einen kleinen Jungen zu beaufsichtigen - versehentlich eingeschlafen ist. Die bittere Konsequenz: Der kleine Junge wurde entführt. Nachbarn wollen den Wagen des Freundes der Frau zur Tatzeit vor dem Haus der Familie gesehen haben. Als sich der Entführer mit einer Lösegeldforderung meldet, wird alles für die Übergabe vorbereitet. Sie scheitert! Gibt es noch Hoffnung, den Jungen zu finden?
