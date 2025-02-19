Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Stimmen des Todes

SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 134
Stimmen des Todes

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 134: Stimmen des Todes

23 Min. Ab 12

Ein Therapeut für Trauerarbeit wird ermordet aufgefunden. Musste er sterben, weil er vorgab, Kontakt ins Jenseits aufnehmen zu können? Angeblich soll er seine Kunden - darunter eine reiche Witwe - auf diese Weise abgezockt haben. Als kurz darauf in das Haus des ermordeten Therapeuten eingebrochen wird, kommt Überraschendes ans Licht: Der Ehemann der Witwe lebt und hat gemeinsame Sache mit dem Therapeuten gemacht. Hat sie den Betrug erkannt und tödliche Rache verübt?

