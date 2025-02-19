K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 136: Der Duft der Angst
22 Min.Folge vom 19.02.2025Ab 12
Eine Anwältin wird in ihrem Büro brutal vergewaltigt. Ihre Angaben zum maskierten Täter führen die Ermittler auf eine heiße Spur: Sie will den Sexualstraftäter, den sie vor Jahren ins Gefängnis gebracht hat, an seinem Parfüm wiedererkannt haben. Tatsächlich ist der Mann seit ein paar Tagen wieder frei. Doch er hat ein Alibi. Als die Kommissare fieberhaft nach dem Täter suchen, bringt die Anwältin, die auf Selbstjustiz aus ist, sich und einen Unschuldigen in Lebensgefahr ...
