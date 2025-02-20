Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zeuge wider Willen

SAT.1 GOLD
Staffel 7
Folge 139
Zeuge wider Willen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 139: Zeuge wider Willen

23 Min.
Ab 12

Vergewaltigt, ermordet und dabei auch noch gefilmt. Das alles ist einer jungen Frau widerfahren. Aufgrund einer Zeugenaussage machen die Ermittler schnell einen Verdächtigen ausfindig. Doch als sich herausstellt, dass der Zeuge den Kommissaren etwas verschweigt, kommt ein entscheidendes Indiz ans Tageslicht: Er hat den ganzen Vorfall gefilmt und will jetzt den Täter mit dem Video erpressen. Doch dieser ist ihm schon auf den Fersen ...

