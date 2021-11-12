K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 141: Club der Teufelinnen
22 Min.Folge vom 12.11.2021Ab 12
In einem abgelegenen Industriegebiet finden die Kommissare eine nackte Männerleiche. Die einzige Spur führt die Ermittler zu einer Selbsthilfegruppe für missbrauchte Frauen. Ein schlimmer Verdacht drängt sich auf: Ermorden die Missbrauchsopfer ihre Vergewaltiger aus Rache? Als die Kommissare den Frauen eine Falle stellen wollen, eskaliert die Situation. Zudem gerät Kommissar Grass in die Fänge der skrupellosen Frauen ...
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