Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kalkuliertes Risiko

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 151
Kalkuliertes Risiko

Kalkuliertes RisikoJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 151: Kalkuliertes Risiko

22 Min.Ab 12

Ein Undercovereinsatz kostet einen jungen Polizisten sein Leben. Kurz vor seinem Tod hinterlässt er jedoch eine Spur, die zum Täter führen soll: Reste einer Vogelspinne kommen in seinem Mund bei der Obduktion zum Vorschein. Die Spur führt die Kommissare tatsächlich zu einem stadtbekannten Drogendealer, der jedoch ein wasserdichtes Alibi hat. Um den Täter schließlich doch noch zu überführen, schleust sich Ritter als verdeckter Ermittler bei dem Drogenboss ein ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen