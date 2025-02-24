Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Panzerknacker

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 154vom 24.02.2025
Folge 154: Der Panzerknacker

23 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12

Kaum aus der Haft entlassen, schon scheint der ehemals verurteilte Juwelendieb rückfällig geworden zu sein. Der Einbruch bei einem Juwelier trägt genau seine Handschrift. Der Mann bestreitet jedoch die Tat und hat sogar ein Alibi. Als sich der Ex-Häftling später an die Kommissare wendet und ein Geständnis ablegt, gehen die Ermittlungen in eine ganz neue Richtung - angeblich wurde er zu dem Einbruch gezwungen ...

SAT.1 GOLD
