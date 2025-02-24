K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 155: Tödliche Verbindung
23 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12
Der Chef eines Callcenters findet im Kofferraum seines Autos einen toten Mitarbeiter. Dass er unschuldig ist, nehmen ihm die Kommissare nicht ab. Bei den Ermittlungen stoßen sie auf dubiose Machenschaften des Callcenters und schleusen Kommissar Ritter verdeckt ein. Er bekommt als Insider alle Gerüchte über den Tod des Call-Agenten zu hören. Die Spekulationen unter den Kollegen reißen nicht ab - bis sich eine Mitarbeiterin zu weit aus dem Fenster lehnt ...
