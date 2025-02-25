K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 157: Der letzte Anruf
21 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12
Als die Kommissare beim Tatort ankommen, machen sie eine grausame Entdeckung: Sie finden einen jungen Mann vor, der bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist. Ganz in der Nähe finden sie ein Handy, das entweder dem Opfer oder aber dem Täter gehören muss. Als sie den letzten Anruf zurückverfolgen, wartet eine Überraschung auf sie: Der Anrufer war ihr Kollege Robert Ritter. Was hat der junge Kommissar mit dem brutalen Mord zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick