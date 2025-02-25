Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 157 vom 25.02.2025
21 Min. Folge vom 25.02.2025 Ab 12

Als die Kommissare beim Tatort ankommen, machen sie eine grausame Entdeckung: Sie finden einen jungen Mann vor, der bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist. Ganz in der Nähe finden sie ein Handy, das entweder dem Opfer oder aber dem Täter gehören muss. Als sie den letzten Anruf zurückverfolgen, wartet eine Überraschung auf sie: Der Anrufer war ihr Kollege Robert Ritter. Was hat der junge Kommissar mit dem brutalen Mord zu tun?

