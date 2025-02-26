Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Flirt mit dem Tod

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 159
Folge 159: Flirt mit dem Tod

23 Min.Ab 12

Als die Kommissare eine bewusstlose Frau in der Nähe eines Parkplatzes auffinden, beginnt eine Ermittlungs-Odyssee: Als Verdächtige kommen ihr Ex-Freund, mit dem sie in Streit geraten ist, ein fremder Autofahrer, zu dem sie nach dem Streit ins Auto gestiegen ist, sowie ein Taxifahrer, der ebenfalls Kontakt zu ihr am besagten Abend hatte, in Frage. Die Verdächtigen eint, dass sie alle etwas zu verbergen haben. Während der Ermittlungen stirbt die junge Frau ...

