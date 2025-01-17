Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderisches Trio

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 22
22 Min.Ab 12

Drei Unbekannte überfallen eine Bank - kurz darauf wird eine Frau in ihrer Wohnung hingerichtet, sie war eine der Bankräuberinnen. Als die Kommissare eine weitere Mittäterin ausmachen, kommt es zur dramatischen Wendung: Die dritte Räuberin wurde gekidnappt. Als Lösegeld will der Entführer die Beute aus dem Banküberfall. Kommissarin Rietz geht undercover zur Geldübergabe und fliegt auf ...

